Turistleri dolandıran taksiciye ceza

Turistlerden 3 kilometrelik mesafeye 200 lira ücret talep eden taksici şikayet edildi.

İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan Bomonti semtinden aldığı turistleri Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı’na getiren lüks taksi şoförü, taksimetreyi açmayarak 3 kilometrelik mesafe için 200 lira ücret istedi.

Duruma tepki gösteren turistler, taksi şoförüne 50 lira vermek isteyince tartışma çıktı.

Taksi şoförü bavul taşıma parası da isteyince tartışma büyüdü.

POLİS EKİPLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Bölgede bulunan trafik polisleri olaya müdahale etti.

Taksi şoförü, polislerin ehliyet ve kimlik istemesine karşı çıkarak hem ekipleri hem basın mensuplarına tepki gösterdi.

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ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ

Taksimetreyi çalıştırmadığı tespit edilen şoföre, toplamda 1.110 lira para cezası kesildi.

Araç ise bağlanarak otoparka çekildi.

"BİZ ARTI VALİZ PARASI ALIYORUZ ANLAŞMAMIZ BÖYLE"

Olayın ardından taksi şoförü polis ekiplerine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum yaşındasın. 56 yaşındayım. Ben bu arabaya valiz koymuyorum. Bu VIP araç. Biz artı valiz parası alıyoruz. Anlaşmamız öyle. 2 trilyonluk plaka. Yeni baypas ameliyatı oldum. Valiz taşıyorum dedi."

Turistler ise taksi şoförüne 100 lira ödedikten sonra bölgeden ayrıldı.