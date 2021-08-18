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    Taksim'de tarihi şamdanı çalan hırsız, hurda fiyatına sattı

    Örümcek adam gibi tırmanarak çıktığı iş yerinden 2 metrelik tarihi şamdanı çalan hırsız, kağıt toplama aracına yerleştirdiği şamdanı hurda fiyatına elinden çıkardı. Şahıs tutuklandı.
    • İHA
    • 18.08.2021 - 12:28
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 12:32
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    Taksim'de tarihi şamdanı çalan hırsız, hurda fiyatına sattı

    Geçtiğimiz aylarda İstanbul Beyoğlu Taksim’de Hakan Habip K. isimli şahsın iş yeri, bir hırsızın gözüne kestirildi.

    İş yerini hedefine alan hırsız, ilk önce iş yerinin bulunduğu bölgede gezerek keşif yaptı.

    Hakan Habip K.’nin iş yerinden çıktığını gören hırsız, bir süre bekledikten sonra adeta örümcek adam gibi tırmanarak dükkana girdi.

    2 METRELİK TARİHİ ŞAMDANI ÇALDI

    Hırsız, dükkanda bir süre araştırma yaptı. Çalacak bir şey bulamayınca pirinçten yapılma yaklaşık 2 metre boyundaki tarihi şamdanı çalarak kaçtı.

    Taksim de tarihi şamdanı çalan hırsız, hurda fiyatına sattı #1

    KAĞIT TOPLAMA ARACINA KOYDU

    Tarihi şamdanı dışarıda bekleyen kağıt toplayıcı arkadaşının aracına koyup, üzerini kasalarla kapatan hırsız, daha sonra bölgeden uzaklaştı. İş yerine gelen Hakan Habip K., durumu polise bildirerek yardım istedi.

    Taksim'de tarihi şamdanı çalan hırsız, hurda fiyatına sattı VİDEO


    Taksim de tarihi şamdanı çalan hırsız, hurda fiyatına sattı #2

    ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN KAYDI ÇIKTI

    İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerasına inceledi. Yapılan incelemede hırsızın, emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunan Yasin B. olduğunu belirledi.

    Ekipler yaptığı çalışmalar neticesinde hırsız Y.B.’yi, Kocatepe Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde kıstırdı. Polisi karşısında gören Y.B. kaçmaya başladı. Hırsız Y.B. yaşanan kovalamaca sonucunda yakalayarak gözaltına aldı.

    Taksim de tarihi şamdanı çalan hırsız, hurda fiyatına sattı #3

    TARİHİ ŞAMDANI, HURDA FİYATINA SATTI

    Gözaltına alınan Y.B. yapılan ilk sorgusunda, tarihi şamdanı Bostan Mahallesi Şirket Sokak içerisinde bulunan C.G. isimli şahsa bin 600 TL’ye sattığını söyledi. Bunun üzerine adrese giden polis ekipleri, C.G. ile yaptığı görüşmede 11 parça halinde şamdanı alarak sahibine teslim etti.

    Taksim de tarihi şamdanı çalan hırsız, hurda fiyatına sattı #4

    ÖRÜMCEK ADAM GİBİ TIRMANDI

    Beyoğlu’nda hırsızın bir dükkana adeta örümcek adam gibi tırmanıp tarihi şamdanı çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın iş yerine tırmanıp camdan içeriye girdiği, daha sonra da çaldığı şamdanı çuvalla sırtına alıp kağıt toplayıcı arkadaşının yanına gelip arabasına sakladığı görülüyor.

    Taksim de tarihi şamdanı çalan hırsız, hurda fiyatına sattı #5

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