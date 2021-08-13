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    Taksim'de tekme tokat meydan kavgası

    Art arda yaşanan iki kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile son bulurken, taraflar gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.08.2021 - 13:27
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 15:24
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    Taksim'de tekme tokat meydan kavgası

    İstanbul Taksim Meydanı'nında peş peşe iki grup arasında kavga çıktı.

    İlk kavga, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde meydana geldi.

    POLİS AYIRDI

    Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırınca meydanda görevli sivil polisler olaya müdahale etti.

    Kavgaya karışanlar, yere yatırılarak kelepçelendi.

    Taksim'de tekme tokat meydan kavgası VİDEO

    İKİNCİ KEZ ORTALIK KARIŞTI

    İkinci kavga ise Taksim Cami önünde meydana geldi. Burada da birbirlerine saldıran taraflar bir anda kavgaya tutuştu.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Meydanda görevli polisler araya girerek kavganın büyümesini önledi. Kavga edenler gözaltına alındı.

    Taksim de tekme tokat meydan kavgası #1

    Taksim de tekme tokat meydan kavgası #2

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    Taksim de tekme tokat meydan kavgası #5

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