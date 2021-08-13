Art arda yaşanan iki kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile son bulurken, taraflar gözaltına alındı.

İstanbul Taksim Meydanı'nında peş peşe iki grup arasında kavga çıktı.

İlk kavga, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde meydana geldi.

POLİS AYIRDI

Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırınca meydanda görevli sivil polisler olaya müdahale etti.

Kavgaya karışanlar, yere yatırılarak kelepçelendi.

Taksim'de tekme tokat meydan kavgası VİDEO

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İKİNCİ KEZ ORTALIK KARIŞTI

İkinci kavga ise Taksim Cami önünde meydana geldi. Burada da birbirlerine saldıran taraflar bir anda kavgaya tutuştu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Meydanda görevli polisler araya girerek kavganın büyümesini önledi. Kavga edenler gözaltına alındı.





















