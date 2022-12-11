Ticari taksilere yönelik yapılan denetimlerde ceza yiyen taksici, basın mensubuna "Kamerayı neden ağzıma sokuyorsun, basın kartını göster" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik denetleme ekipleri, çalışmalarını Taksim Meydanı’nda sürdürdü.

Taksim'de ekiplerce, ticari taksilere yönelik denetim yapıldı.

Denetimde durdurulan taksilere, belge kontrolü yapıldı. Ekipler araçların ruhsatını, belediye izin belgelerini ve sürücülerin ehliyetlerini kontrol etti.

Ceza kesildi

Denetimde belediye ruhsatı olmadığı belirlenen 34 TFJ 57 plakalı ticari taksi sürücüsüne bin 827 TL para cezası kesildi.

"Cuma günü işlemi yapamamışlar, bugüne sarktı"

Ceza yediği için sinirlenen bir taksi sürücüsü, "Zamanı bitmiş, Cuma günü işlemi yapamamışlar, bugüne sarktı. O yüzden ceza yiyorum." dedi.

"Basın kartını göster"

Görevini yapan basın mensubuna çekim yaptığı için sözlü saldırıda bulunan taksi sürücüsü, "Kamerayı neden ağzıma sokuyorsun, basın kartını göster." diyerek tepki gösterdi.

İHA'nın haberine göre; denetim sonrası trafik polisleri tarafından cezai işlem uygulanan ticari taksi bağlanarak otoparka çekildi.

Taksim’de ticari taksilere denetim yapıldı VİDEO