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- Taksim'de Tunuslu hırsız, Filistinli turistin cep telefonunu çaldı
Taksim'de Tunuslu hırsız, Filistinli turistin cep telefonunu çaldı
2 turistten arkadaşını arama bahanesiyle aldığı cep telefonunu alıp kaçan Tunuslu şüpheli, çevredeki polis ekiplerince yakalandı.
- DHA
- 27.05.2021 - 12:09
- Güncelleme : 27.05.2021 - 12:26
Taksim Meydanı’nda dolaşan Filistinli 2 turistin yanına gelen Tunus uyruklu şüpheli, arkadaşını araması gerektiğini söyleyerek cep telefonlarını istedi.
Yardımı geri çevirmeyen turistlerden biri, şüpheliye telefonunu verdi.
TELEFONU ÇALIP KAÇTI, POLİS YAKALADI
Tunuslu, telefonu alır almaz koşarak kaçmaya başladı. Aynı bölgede olan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri, hemen şüphelinin peşine düştü. Kısa süreli kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli, pantolonunun paçasına sakladığı cep telefonunu çıkarıp, verdi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Beyoğlu'nda Filistinli turistin cep telefonunu çalan Tunuslu yakalandı