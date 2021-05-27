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    Taksim'de Tunuslu hırsız, Filistinli turistin cep telefonunu çaldı

    2 turistten arkadaşını arama bahanesiyle aldığı cep telefonunu alıp kaçan Tunuslu şüpheli, çevredeki polis ekiplerince yakalandı.
    • DHA
    • 27.05.2021 - 12:09
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 12:26
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    Taksim'de Tunuslu hırsız, Filistinli turistin cep telefonunu çaldı

    Taksim Meydanı’nda dolaşan Filistinli 2 turistin yanına gelen Tunus uyruklu şüpheli, arkadaşını araması gerektiğini söyleyerek cep telefonlarını istedi.

    Yardımı geri çevirmeyen turistlerden biri, şüpheliye telefonunu verdi.

    TELEFONU ÇALIP KAÇTI, POLİS YAKALADI

    Tunuslu, telefonu alır almaz koşarak kaçmaya başladı. Aynı bölgede olan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri, hemen şüphelinin peşine düştü. Kısa süreli kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli, pantolonunun paçasına sakladığı cep telefonunu çıkarıp, verdi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Beyoğlu'nda Filistinli turistin cep telefonunu çalan Tunuslu yakalandı

    Taksim de Tunuslu hırsız, Filistinli turistin cep telefonunu çaldı #1

    Taksim de Tunuslu hırsız, Filistinli turistin cep telefonunu çaldı #2

    Taksim de Tunuslu hırsız, Filistinli turistin cep telefonunu çaldı #3

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