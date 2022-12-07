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    Taksim'de ünlü oyuncu aracıyla vatandaşları ezdi

    Aracı ile ilerleyen oyuncu Ayten Soykök, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu esnada kaldırıma yönelen araç, vatandaşların arasına daldı.
    • 07.12.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 11:17
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    Taksim'de ünlü oyuncu aracıyla vatandaşları ezdi

    Beyoğlu Taksim'de ünlü oyuncu Ayten Soykök (50), 34 BPK 601 plakalı otomobiliyle semtin sokaklarında seyretmeye başladı.

    Ara sokaktan caddeye dönüş yapan Soykök, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan araç, cadde üzerindeki kaldırımı aşarak yolda yürüyenlerin arasına daldı.

    Vatandaşlar yaralandı

    Araç kafeteryaya çarparak durabilirken, kaza sonucu nişanlısıyla yolda yürüyen diyetisyen Yaren Kuzgun bacağından ve elinden, aracın önündeki bir adam ise vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Kafeteryanın önündeki birkaç kişi ve yaralanan kadının nişanlısı ölümden kıl payı kurtuldu.

    Taksim'de ünlü oyuncu aracıyla vatandaşları ezdi VİDEO

    Hastaneye kaldırıldılar

    Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yaren Kuzgun’u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Aracın önüne zıplayarak hafif yaralı kurtulan adam ise ayakta tedavisinin yapılmasının ardından taburcu edildi.

    Oyuncu gözaltına alındı

    Öte yandan polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, otomobil ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan ünlü oyuncu Ayten Soykök, ifadesinin alınması ve “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Taksim de ünlü oyuncu aracıyla vatandaşları ezdi #1

    “Kendimi dükkana attım, kıl payı kurtuldum”

    Kazadan kılpayı kurtulan Dilan Su Köknaroğlu, “Yan dükkandan çıkıp buraya sipariş vermeye geliyordum. Çıktığım anda arkamda bir gürültü duydum. Arkamı döndüğüm de arabanın bize geldiğini gördüm. Ondan sonra kendimi bu dükkana attım, kıl payı kurtuldum. Benim arkamdaki beyefendi de arabanın üzerine atlayıp kendini yere atıp kurtuldu.

    Onda da büyük bir ihtimal hasar vardır diye tahmin ediyorum. Arabanın sürücüsü Ayten Soykök’müş ve oyuncuymuş. Ben de panik halindeydim ama yardımcı olmaya da çalıştılar. Sonra biz polisi çağırdık. Polis ekipleri ve ambulans geldi ve yardımcı oldular. Yoldan nişanlısıyla geçen hanımefendiye ve ön tarafındaki beyefendiye çarptı. Durumları genel olarak iyiydi. Öndeki adam ayakta tedavi oldu. Diğer kadın ise hastaneye kaldırıldı."

    Taksim de ünlü oyuncu aracıyla vatandaşları ezdi #2

    Taksim de ünlü oyuncu aracıyla vatandaşları ezdi #3

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    Taksim de ünlü oyuncu aracıyla vatandaşları ezdi #5


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