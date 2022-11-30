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    Taksim'de yol kenarına bırakan şüpheli valiz patlatıldı

    Kentin en işlek bölgesinde akşam saatlerinde şüpheli valiz korkusu yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince bomba imha uzmanı getirildi. Valizden kıyafet çıktığı görüldü.
    • 30.11.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 09:32
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    Taksim'de yol kenarına bırakan şüpheli valiz patlatıldı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 13 Kasım günü terör eylemi gerçekleştirildi.

    Kentin en kalabalık bölgelerinden biri olan Taksim'in İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda 4’ü olay yerinde, 2’si ise hastanede olmak üzere 6 kişi can verdi.

    81 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

    Hain saldırının acısı tazeliğini korurken caddede de önlemler artırıldı.

    Yol kenarına valiz bırakıldı

    Tedirginliğin sürdüğü bölgede dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

    Yol kenarına bırakılan valiz, vatandaşlar tarafından fark edildi. Bunun üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

    Taksim de yol kenarına bırakan şüpheli valiz patlatıldı #1

    Bomba imha uzmanı getirildi

    İhbarı alan ekipler, kısa sürede valizin olduğu yere gelerek bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi.

    Öte yandan olay yerine bomba imha uzmanı da getirildi.

    Taksim'de yol kenarına bırakan şüpheli valiz patlatıldı VİDEO

    Taksim de yol kenarına bırakan şüpheli valiz patlatıldı #2

    Kıyafet çıktı

    Bomba imha uzmanının fünyeyle patlattığı valizin içinden kıyafet çıktı.

    İHA'nın aktarımına göre; kontrollü patlatmanın ardından caddede hayat normale döndü.

    Taksim de yol kenarına bırakan şüpheli valiz patlatıldı #3

    Taksim de yol kenarına bırakan şüpheli valiz patlatıldı #4

    Taksim de yol kenarına bırakan şüpheli valiz patlatıldı #5


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