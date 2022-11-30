Kentin en işlek bölgesinde akşam saatlerinde şüpheli valiz korkusu yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince bomba imha uzmanı getirildi. Valizden kıyafet çıktığı görüldü.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 13 Kasım günü terör eylemi gerçekleştirildi.

Kentin en kalabalık bölgelerinden biri olan Taksim'in İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda 4’ü olay yerinde, 2’si ise hastanede olmak üzere 6 kişi can verdi.

81 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hain saldırının acısı tazeliğini korurken caddede de önlemler artırıldı.

Yol kenarına valiz bırakıldı

Tedirginliğin sürdüğü bölgede dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Yol kenarına bırakılan valiz, vatandaşlar tarafından fark edildi. Bunun üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Bomba imha uzmanı getirildi

İhbarı alan ekipler, kısa sürede valizin olduğu yere gelerek bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi.

Öte yandan olay yerine bomba imha uzmanı da getirildi.

Taksim'de yol kenarına bırakan şüpheli valiz patlatıldı VİDEO







Kıyafet çıktı

Bomba imha uzmanının fünyeyle patlattığı valizin içinden kıyafet çıktı.

İHA'nın aktarımına göre; kontrollü patlatmanın ardından caddede hayat normale döndü.



