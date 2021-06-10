Parfüm satmak isteyen seyyar satıcıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri copla müdahale ederken, olaya dahil olan çevik kuvvet ekipleri tarafları ayırdı.

6 Haziran'da öğle saatlerinde Taksim'de Beyoğlu Zabıta ekipleri, seyyar olarak parfüm satan kişiye müdahale etti.

Seyyar satıcı, zabıtaya karşı çıkarken, görevlilerden biri tekme ve elindeki copla ona müdahale etti.

Diğer zabıta memurları da devreye girince çıkan arbedeye Taksim Meydanı'ndaki çevik kuvvet polisleri müdahale edip, tarafları ayırdı.

SEYYAR SATICIYA COP VE TEKMELERLE MÜDAHALE

Taraflar birbirinden şikayetçi olunca seyyar satıcı ve zabıtalardan biri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, zabıtanın seyyar satıcıya cop ile vurması ve tekme atması yer aldı.

Taksim'de zabıta, seyyar satıcıya copla müdahale etti VİDEO



















