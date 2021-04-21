Taksim'de zabıta seyyar satıcıya tokat attı

Arbede yaşadığı seyyar satıcıyı darbeden yardımcı zabıta personeli hakkında soruşturma başlatıldı.

Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü sivil ekipleri, Taksim Meydanı'nda izinsiz seyyar su ve çay satan bir gruba müdahale etti.

Meydanda satılan plastik şişe sularına el koyan görevlilerden biri, kendisini engellemeye çalışan seyyar satıcıyla tartıştı.

ZABITADAN SEYYAR SATICIYA TOKAT

Yaşanan kargaşada yardımcı zabıta memuru, küfürettiği öne sürülen seyyar satıcılardan birine tokat attı. Daha sonra diğer zabıta ekipleri araya girerek seyyar satıcıları olay yerinden uzaklaştırdı.

BELEDİYE: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Beyoğlu Belediyesi yaşanan olayla ilgili açıklama yaparak, "Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz gece saatlerinde Taksim'de gerçekleştirdiği denetimlerde izinsiz seyyar satıcılık yapan bir gruba önce uyarıda bulunmuş, grubun tüm uyarıları dikkate almaması üzerine müdahale etmiştir. (Söz konusu kişiler geçtiğimiz günlerde ülkemizi ziyarete gelen İranlı turisti darbeden seyyar satıcılardır.) Yaşanan kargaşada bir yardımcı zabıta elemanımızın küfür ve hakaretler ederek işini yapmasını engellemeye çalışan seyyar satıcıya tokat attığı üzücü bir olay yaşanmıştır. İlgili personelimizin ifadesi alınmış olup, gerekli soruşturma başlatılmıştır. Beyoğlu Belediyesi çalışanları vatandaşımızın hizmetindedir. Hiçbir davranışımız milletimizi rencide edemez." ifadelerine yer verildi.