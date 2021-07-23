Euro
10.0792
0%
Dolar
8.5542
-0.11%
Altın
497.73
0.04%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
277.652
1.00%
EXEN Coin
24.80
-0.60%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Taksim’deki bir markette kadına elle taciz

    Markete giren kadın, arkasından yaklaşan şahsın elle tacizine uğradı. Tacizi gören kadının eşi, şahsı darbederken, o anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 23.07.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 23.07.2021 - 11:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taksim’deki bir markette kadına elle taciz

    Geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Talimhane semtindeki bir markete saat 18.20 sıralarında giren Nazlı İrem K. alışveriş yapmak istedi.

    O esnada genç kadının arkasından yaklaşan İsrail uyruklu Abd Elkarem K., kadına elle tacizde bulundu.

    Bunu gören kadının eşi, şahsı dövdü.

    TACİZ VE DARP ANI KAMERADA

    Ortalığın bir anda karıştığı kavgada şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Taciz ve darp anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    İSRAİLLİ TACİZCİ SERBEST BIRAKILDI

    Emniyete götürülen şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Taksim’deki bir markette kadına elle taciz ViDEO

    Taksim’deki bir markette kadına elle taciz #1

    Taksim’deki bir markette kadına elle taciz #2

    Taksim’deki bir markette kadına elle taciz #3

    Taksim’deki bir markette kadına elle taciz #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir