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    Taksim'deki bombalı saldırıyı yapan teröristin olay yerine geliş görüntüleri yayınlandı

    Taksim'deki bombalı saldırıyı yapan teröristin olay yerine geliş görüntüleri yayınlandı

    İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin, patlamadan önce olay yerine gelişi ve patlamanın ardından uzaklaştığı anlara ilişkin görüntüler Emniyet tarafından paylaşıldı.
    • 16.11.2022 - 23:18
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 00:03
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    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya sebep olan bombayı olay yerine bırakan gözaltındaki Suriye uyruklu Alham Albashır'ın Taksim'e gelişi ve olaydan sonra uzaklaştığı anların yer aldığı güvenlik kameraları görüntülerini paylaştı.

    Sırt çantası ve poşetle caddeye yürüdü

    Görüntülerde, olay günü saat 15.17'de Taksim Meydanı tarafından İstiklal Caddesi'ne giren teröristin, sırt çantası ve elindeki bir poşetle caddede yürüdüğü görülüyor.

    Patlamanın gerçekleştiği banka oturdu

    AA'nın haberine göre; başörtüsü ile eşkalini gizlemeye çalışan ve saat 15.29'da bir kafenin önüne gelen teröristin saat 15.30'da bir mağazanın önünde yer alan ve patlamanın gerçekleştiği noktadaki banka, çantası ve elindeki poşetle oturması dikkati çekiyor.

    Taksim'deki bombalı saldırıyı yapan teröristin olay yerine geliş görüntüleri yayınlandı VİDEO

    Taksim deki bombalı saldırıyı yapan teröristin olay yerine geliş görüntüleri yayınlandı #1

    Çantasını banka bıraktı, patlama sonrası koşmaya başladı

    Görüntülerde, yaklaşık 41 dakika bankta oturan Albashır'ın, saat 16.11'de sırt çantasını bankta bırakarak yine Taksim Meydanı istikametine yürümeye başladığı, patlamanın gerçekleştiği an olan saat 16.14'ten sonra ise koşmaya başladığı anlar yer alıyor.

    Teröristin daha sonra ulaştığı Taksim Meydanı'nda saat 16.17 sıralarında bir otelin önünde yürüdüğü anlar da kayıt altına alındı.

    Taksim deki bombalı saldırıyı yapan teröristin olay yerine geliş görüntüleri yayınlandı #2

    Taksiyle Esenler'e gitti

    Albashır'ın patlamanın ardından kaçtığı sırada elinde kırmızı gül olması dikkati çekti.

    Zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın patlamasına kısa bir süre kala oradan uzaklaşan terörist Albashır'ın, saldırının ardından taksiyle olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi.

    Taksim deki bombalı saldırıyı yapan teröristin olay yerine geliş görüntüleri yayınlandı #3

    Kadın teröristin elindeki kırmızı gülün sırrı çözüldü

    Polis ekipleri, terörist Albashır'ın olay yerine geliş ve olayın ardından kaçmasına ilişkin görüntüleri detaylı inceledi.

    İnceleme sonucunda, patlama öncesi 41 dakika bankta oturan terörist Albashır'ın, yanına yaklaşan bir çiçek satıcısından bu kişinin ısrarıyla gül satın aldığı tespit edildi.


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    Taksim’deki saldırıyı gerçekleştiren teröristin görüntüleri
    3. Sayfa

    Taksim’deki saldırıyı gerçekleştiren teröristin görüntüleri

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