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    Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili 17 kişi tutuklandı

    Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili 17 kişi tutuklandı

    Terör saldırısının şüphelisi Ahlam Albashir dahil 17 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 02:33
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 02:39
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    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz pazar akşamı terör örgütü tarafından bombalı eylem gerçekleştirilmiş, menfur saldırıda aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı.

    Terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alınan 50 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu tamamlanırken, eylemde olay yerine patlayıcıyı koyan Ahlam Albashır adlı kadın teröristin çapraz sorguda verdiği ifadelerle Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de, dün akşam düzenlenen operasyonda ‘Hüsam kod adlı 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

    Tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler

    İfade işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklanma talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

    Taksim deki bombalı saldırıyla ilgili 17 kişi tutuklandı #1

    Kadın terörist dahil 17 kişi tutuklandı

    Terör saldırısının şüphelisi Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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