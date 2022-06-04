Taksim'deki dilenci topladığı paraları sayarken görüntülendi

Merdivenlerde dilenerek insanların duygusunu sömüren dilencinin oturduğu yerde günlük hasılatını saydığı anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Emniyet güçleri tarafından duygu tacirlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirse de dilenciler, insan yoğunluğunun bulunduğu noktalarda duygu sömürmeye devam ediyor.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim Sıraselviler Caddesi üzerinde kadın dilenci, yerli ve yabancı turistlerin duygularını sömürerek para topladı.

İHA'nın haberine göre; merdivende oturan dilencinin para saydığını görüp bir süre sonra kadının arkasından yaklaşan vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Topladığı 360 lirayı iki kez saydı

Pişkin dilencinin, dilendiği noktada paraları sayıyor olması görenleri şaşkına çevirdi.

Öte yandan, kaydedilen görüntülerde, iki defa parayı sayan dilencinin kısa sürede topladığı paranın 360 TL olduğu görüldü.