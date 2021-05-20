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Taksim'deki Faslı turist çırılçıplak soyundu

Taksim'deki Faslı turist çırılçıplak soyundu

Madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı Turist kadın, çırılçıplak soyunmasının ardından vatandaşların tepkileriyle karşılaştı. Daha sonra üstünü giyen kadın, bölgeden uzaklaştı.