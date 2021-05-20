- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Taksim'deki Faslı turist çırılçıplak soyundu
Taksim'deki Faslı turist çırılçıplak soyundu
Madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı Turist kadın, çırılçıplak soyunmasının ardından vatandaşların tepkileriyle karşılaştı. Daha sonra üstünü giyen kadın, bölgeden uzaklaştı.
- İHA
- 20.05.2021 - 09:56
- Güncelleme : 20.05.2021 - 10:19
Dün akşam saat 19.30’da İstanbul'daki Taksim Meydanı'nda, madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen turist kadın sokakta çıplak soyundu.
Soyunan kadın, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarında bir süre çıplak halde gezmeye devam etti.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Çıplak şekilde gezen turist kadına meydandaki vatandaşlar ve polis tepki gösterdi.
KADIN GÖZDEN KAYBOLDU
Tepkiler üzerine bir elbise giydirilen genç kadın, koşarak İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında kayboldu.
Taksim'deki Faslı turist çırılçıplak soyundu VİDEO