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    Taksim'deki Faslı turist çırılçıplak soyundu

    Madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı Turist kadın, çırılçıplak soyunmasının ardından vatandaşların tepkileriyle karşılaştı. Daha sonra üstünü giyen kadın, bölgeden uzaklaştı.
    • İHA
    • 20.05.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 10:19
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    Taksim'deki Faslı turist çırılçıplak soyundu

    Dün akşam saat 19.30’da İstanbul'daki Taksim Meydanı'nda, madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen turist kadın sokakta çıplak soyundu.

    Soyunan kadın, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarında bir süre çıplak halde gezmeye devam etti.

    VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

    Çıplak şekilde gezen turist kadına meydandaki vatandaşlar ve polis tepki gösterdi.

    KADIN GÖZDEN KAYBOLDU

    Tepkiler üzerine bir elbise giydirilen genç kadın, koşarak İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında kayboldu.

    Taksim'deki Faslı turist çırılçıplak soyundu VİDEO


    Taksim deki Faslı turist çırılçıplak soyundu #1

    Taksim deki Faslı turist çırılçıplak soyundu #2

    Taksim deki Faslı turist çırılçıplak soyundu #3

    Taksim deki Faslı turist çırılçıplak soyundu #4

    Taksim deki Faslı turist çırılçıplak soyundu #5

    Taksim deki Faslı turist çırılçıplak soyundu #6

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