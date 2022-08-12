Taksim'deki İranlı turiste seyyar satıcıdan dayak

Meydanda dolanırken kuşlara yem almak isteyen turist, satıcılar ile ücret anlaşmazlığı yaşadı. Öfkelenen seyyar satıcılar bu esnada saldırdıkları turistin kaşını patlattı.

İstanbul Taksim'de gezen turist, tekme tokat dayak yedi.

Dün saat 16.30 sularında yaşanan olayda ailesiyle birlikte İstanbul'u dolaşan İranlı turist, kuş yemi satan seyyar satıcıların yanına gitti.

İddiaya göre bu esnada satıcı ile turist arasında ücret anlaşmazlığı yaşandı.

Turistin kaşını patlattılar

Heman ardından saldırıya geçen öfkeli satıcılar, turisti darbedip kaşını patlattıktan sonra koşarak oradan uzaklaştı.

İranlı turist, olayın şokunu üzerinden attıktan sonra meydandaki polis ekiplerinden yardım istedi.

Aile saldırganlardan şikayetçi oldu

Bunun üzerine, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi ve İranlı turistle ailesi şikayetçi olmak üzere karakola götürüldü.