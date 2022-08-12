Petrol
99.19
-0.41%
Euro
18.5302
-0.01%
Dolar
17.9526
0.08%
Altın
1.031
-0.12%
Borsa
2868
0.00%
Bitcoin
432.275
-1.37%
BTXN Coin
7.20
-4.12%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Taksim'deki İranlı turiste seyyar satıcıdan dayak

    Meydanda dolanırken kuşlara yem almak isteyen turist, satıcılar ile ücret anlaşmazlığı yaşadı. Öfkelenen seyyar satıcılar bu esnada saldırdıkları turistin kaşını patlattı.
    • 12.08.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 10:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taksim'deki İranlı turiste seyyar satıcıdan dayak

    İstanbul Taksim'de gezen turist, tekme tokat dayak yedi.

    Dün saat 16.30 sularında yaşanan olayda ailesiyle birlikte İstanbul'u dolaşan İranlı turist, kuş yemi satan seyyar satıcıların yanına gitti.

    İddiaya göre bu esnada satıcı ile turist arasında ücret anlaşmazlığı yaşandı.

    Turistin kaşını patlattılar

    Heman ardından saldırıya geçen öfkeli satıcılar, turisti darbedip kaşını patlattıktan sonra koşarak oradan uzaklaştı.

    İranlı turist, olayın şokunu üzerinden attıktan sonra meydandaki polis ekiplerinden yardım istedi.

    Taksim deki İranlı turiste seyyar satıcıdan dayak #1

    Aile saldırganlardan şikayetçi oldu

    Bunun üzerine, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi ve İranlı turistle ailesi şikayetçi olmak üzere karakola götürüldü.

    Taksim deki İranlı turiste seyyar satıcıdan dayak #2

    Taksim deki İranlı turiste seyyar satıcıdan dayak #3

    Taksim deki İranlı turiste seyyar satıcıdan dayak #4


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!

    Nijerya'da 29 Boko Haram üyesi öldürüldü
    Dünya

    Nijerya'da 29 Boko Haram üyesi öldürüldü

    Arabistan'a transfer olan Berat Özdemir, personellere saat hediye etti
    Futbol

    Arabistan'a transfer olan Berat Özdemir, personellere saat hediye etti

    Görüş Bildir