Taksim’deki muhallebicide dehşet anları: Bıçakladı, darbetti

Ünlü muhallebiciye gelen saldırgan, muhallebici ustasını karnından bıçakladı. Saldırgan, kanlar içinde yığılan adamı bir süre de yerde darbetti. O anlar kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz salı günü saat 09.30 sıralarında İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’ndeki Taksim Meydanı’nda bulunan muhallebicinin imalathanesine gelen Nuri T. (43), muhallebici ustası Erkan C. (35) ile konuşmaya başladı.

İkili arasında çıkan tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine Nuri T., tezgahın üzerinde bulunan bıçağı alarak usta Erkan C.’yi karnından bıçakladı.

Neye uğradığını şaşıran Erkan C., yaralı bir şekilde yardım istemek için imalathaneden çıktı ancak merdivenlerin başında yere düştü.

HEM BIÇAKLADI HEM DE YERDE DARBETTİ

Yaralı Erkan C. kanlar içinde yere yığılırken, Nuri T. ise arkadaşının yerde darbetmeye devam etti.

Tehditler de savuran saldırgan, bir süre sonra imalathanede bulunanların geldiğini görünce merdivenlerden yukarıya çıktı ve yaralı Erkan C.’yi gösterip gitti.

Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Erkan C.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Ameliyata alınan Erkan C.‘nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

SALDIRGANI GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri ise saldırgan Nuri T.’yi olayda kullandığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan saldırgan emniyete götürüldü.

Emniyette ifadesi alınan Nuri T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.