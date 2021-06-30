Taksim’deki otelde soygun: 200 bin TL’lik zarar verdiler

Taksim’deki otelde soygun: 200 bin TL’lik zarar verdiler

Bir otelin içinden çelik kasa, çok sayıda televizyon ve banyo bataryası çalan hırsızlar yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beyoğlu Yoğurtçu Faik Caddesi üzerinde bulunan ve pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olduğu öğrenilen otelden hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, olay yerine geldiklerinde otelin iç kapılarının kırıldığını, banyo bataryalarının ve televizyonların yerinde olmadığını gördü.

Bunun üzerine çalışma başlatıldı.

Otelde ve çevrede yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin eşkalleri tespit edildi. Polis, şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin çalışmaları sonucu, olayın şüphelisi oldukları belirlenen 4 kişi, otelin yanında bulunan bir başka binada kıskıvrak yakalandı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliğine götürüldü.

Burada ifadeleri alınan şahıslar Y.B., Y.T., M.M. ve E.İ.’nin benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Taksim'de kapalı olan otel soyuldu VİDEO

OTELE TERAS KATINDAN GİRDİLER

Edinilen bilgiye göre, otelin kapalı olmasını fırsat bilen şüpheliler önce otelin bitişiğindeki binaya yerleşti.

Daha sonra oturdukları binanın yangın merdivenini kullanarak otelin terasına ulaşan şüpheliler, terastaki pencereyi kırarak içeri girdi.

Hırsızlar, 17 televizyon, bir adet çelik kasa ve çok sayıda banyo bataryasını çalarak buradan ayrıldı.

200 BİN TL’LİK ZARAR

Buradan çaldıklarını yine bitişikte bulunan metruk binaya taşıyan hırsızlar, bu şekilde oteli 200 bin TL civarında maddi zarara uğrattı.

Polisin operasyonuyla, hırsızların çaldığı televizyonlar metruk binanın içinde ele geçirildi.

Hırsızların emniyetteki işlemleri sürüyor.