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    Taksim'deki patlamada yaralanan Almeda bebek ve annesi taburcu oldu

    Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamada parçalanan bebek arabasının sahibi 3 yaşındaki Almeda Sinan ve annesi Dilay Sinan yaralanmıştı.
    • 16.11.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 14:31
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    Taksim'deki patlamada yaralanan Almeda bebek ve annesi taburcu oldu

    Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

    3 yaşındaki Almeda Sinan, anne Dilay Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı.

    Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalışmıştı.

    Bebek arabasının o görüntüsü hüzne boğdu

    Anne, baba ve 3 yaşındaki çocuk hafif şekilde yaralanırken, bebek arabası da paramparça olmuştu.

    Yaralı bebek ve anne Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, baba da bir kulağındaki duyma melekesini kaybetmişti.

    Almeda bebek iyileşti

    Ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Almeda ve annesi Dilay Sinan, tedavileri tamamlanarak hastaneden taburcu edildi.

    İHA'nın aktardığına göre eşi Taner Sinan tarafından tekerlekli sandalyeyle taşınan anne Dilay Sinan, aracına bindi.

    Almeda Sinan, Dilay Sinan ve Taner Sinan daha sonra hastaneden ayrıldı.

    Taksim deki patlamada yaralanan Almeda bebek ve annesi taburcu oldu #1

    Taksim deki patlamada yaralanan Almeda bebek ve annesi taburcu oldu #2


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