Euro
10.4419
0.51%
Dolar
8.5647
0.78%
Altın
524.29
1.16%
Borsa
1.422
0.5%
Bitcoin
309.953
1.35%
EXEN Coin
33.13
1.81%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Taksim'in ortasında kemerli kavga

    Kemerlerin çıkarılıp tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı sivil polisler ayırdı. Özel Harekat polisinin de devreye girmesiyle 2 turist ve onlara saldıran 4 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 30.05.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 30.05.2021 - 12:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taksim'in ortasında kemerli kavga

    Taksim Meydanı'nda, sohbet eden 2 turist ile yanına gelen kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

    TURİSTE KEMERLİ DAYAK

    4 kişi araya aldıkları turisti kemer kullanıp tekme tokat dövdü. Arkadaşını korumaya çalışan diğer turist de kemerle kovalandı.

    SİVİL POLİS MÜDAHALE ETTİ: 4 GÖZALTI

    Turist yerde tekmelenirken olay, çevredeki sivil polislerin araya girmesiyle sona erdi. Polisler saldırgan 4 kişiyi gözaltına aldı. Darbedilen turistin arkadaşının şahısların üstüne yürümesi üzerine kavga yeniden alevlendi.

    Taksim'in ortasında kemerli kavga ViDEO

    Taksim in ortasında kemerli kavga #1

    ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

    O sırada devreye giren Özel Harekat polislerinin de desteğiyle saldırgan 4 kişi ve 2 turist yere yatırılıp kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Meydanda toplanan vatandaşlar olan biteni izlerken, polis tarafları aracın ayrı bölümlerine alarak polis merkezine götürdü.

    Yaşanan kavga ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Taksim in ortasında kemerli kavga #2

    Taksim in ortasında kemerli kavga #3

    Taksim in ortasında kemerli kavga #4

    Taksim in ortasında kemerli kavga #5

    Taksim in ortasında kemerli kavga #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir