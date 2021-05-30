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- Taksim'in ortasında kemerli kavga
Taksim'in ortasında kemerli kavga
- DHA
- 30.05.2021 - 12:37
- Güncelleme : 30.05.2021 - 12:54
Taksim Meydanı'nda, sohbet eden 2 turist ile yanına gelen kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.
TURİSTE KEMERLİ DAYAK
4 kişi araya aldıkları turisti kemer kullanıp tekme tokat dövdü. Arkadaşını korumaya çalışan diğer turist de kemerle kovalandı.
SİVİL POLİS MÜDAHALE ETTİ: 4 GÖZALTI
Turist yerde tekmelenirken olay, çevredeki sivil polislerin araya girmesiyle sona erdi. Polisler saldırgan 4 kişiyi gözaltına aldı. Darbedilen turistin arkadaşının şahısların üstüne yürümesi üzerine kavga yeniden alevlendi.
Taksim'in ortasında kemerli kavga ViDEO
ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ
O sırada devreye giren Özel Harekat polislerinin de desteğiyle saldırgan 4 kişi ve 2 turist yere yatırılıp kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Meydanda toplanan vatandaşlar olan biteni izlerken, polis tarafları aracın ayrı bölümlerine alarak polis merkezine götürdü.
Yaşanan kavga ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.