Kemerlerin çıkarılıp tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı sivil polisler ayırdı. Özel Harekat polisinin de devreye girmesiyle 2 turist ve onlara saldıran 4 kişi gözaltına alındı.

Taksim Meydanı'nda, sohbet eden 2 turist ile yanına gelen kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

TURİSTE KEMERLİ DAYAK

4 kişi araya aldıkları turisti kemer kullanıp tekme tokat dövdü. Arkadaşını korumaya çalışan diğer turist de kemerle kovalandı.

SİVİL POLİS MÜDAHALE ETTİ: 4 GÖZALTI

Turist yerde tekmelenirken olay, çevredeki sivil polislerin araya girmesiyle sona erdi. Polisler saldırgan 4 kişiyi gözaltına aldı. Darbedilen turistin arkadaşının şahısların üstüne yürümesi üzerine kavga yeniden alevlendi.

Taksim'in ortasında kemerli kavga ViDEO

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

O sırada devreye giren Özel Harekat polislerinin de desteğiyle saldırgan 4 kişi ve 2 turist yere yatırılıp kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Meydanda toplanan vatandaşlar olan biteni izlerken, polis tarafları aracın ayrı bölümlerine alarak polis merkezine götürdü.

Yaşanan kavga ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.