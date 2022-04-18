Taksiyle uyuşturucu ticaretine operasyon: 4 gözaltı

Fatih'te taksi ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis, 4 kişiyi yakalarken çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirdi.

İstanbul'da son dönemin en çok konuşulan gündemi taksi ve taksiciler...

Gerek ulaşım konforu gerek taksici profilleri ve müşteriye karşı tutumları gerekse trafikte yaşanan tartışmalarla taksi esnafı gündemden düşmüyor.

İstanbulluların en büyük şikayetlerinin başında gelen taksi meselesinde bir diğer konu ise taksicilerin suça karışma oranları.

Taksi sahiplerinin bir denetim ve yönetmeliğe bağlı olmaksızın taksilerini emanet ettikleri şoförler üzerindeki denetim eksikliği, taksicilerin suça karışma oranlarını da artırdı.

Bu suçların başında ise uyuşturucu sevkiyatı ve satışı geliyor.

Taksi ile uyuşturucu sevkiyatı

Bu kapsamda İstanbul Emniyeti, Fatih'te taksiyle uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Silivri Kapı Mahallesi'nde bir iş yerinde, uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti.

Yapılan çalışmada, uyuşturucunun taksiyle taşındığı belirlendi. Polis ekipleri, taksi şoförü M.F.K.'nin, Bağcılar Mahmutbey Taş Ocağı Yolu Caddesi'nde bulunan bir evden aldığı uyuşturucuları, Ö.S. isimli şüpheliye teslim edeceği öğrenildi.

Taksi şoförü ve alıcıyla birlikte, uyuşturucuyu temin eden S.Ç. ve S.B. isimli şüpheliler de gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı VİDEO

Çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

Takside ve şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 2 bin 379 gram marihuana, 7 adet sentetik hap, 56 adet her biri 45 gram taş kokain, bir pompalı tüfek ile birlikte, 16 adet fişek, bir hassas terazi ve 6 bin 730 lira para ele geçirildi.

Şoför dahil 3 kişi tutuklandı

Şüphelilerden S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.F.K., Ö.S. ve S.B. tutuklandı.

















