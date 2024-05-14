Tankerden sızan yakıt nedeniyle kayan minibüs takla attı: 8 yaralı

DHA
Van kara yolunun 20'nci kilometresindeki Çiftlik mevkiinde Hakkari'ye gelen yakıt tankeri, yağışlı hava nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Tankerden sızan yakıt nedeniyle arkadan gelen minibüs, kayarak takla attı. Kazada, minibüsteki 8 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılara ilk müdahaleyi, göreve giden elektrik dağıtım şirketi görevlileri yaptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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