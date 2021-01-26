Tapuda rüşvet soruşturmasında 39 şüpheliden 25'i tutuklandı

İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen ve aralarında Küçükçekmece tapu Müdürlüğü'nde çalışan 11 memurun da bulunduğu operasyonda 25 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde çalışan bazı memurların tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin ettiklerinin tespit edilmesi üzerine 22 Ocak'ta İstanbul, Kayseri ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Bu kapsamda aralarında 11 memurun da bulunduğu 39 şüpheli, gözaltına alınmıştı.

25’İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.