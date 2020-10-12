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    Tarabya sahiline atılan idrar şişeleri

    Hafta sonu Tarabya sahiline bırakılan çöpler vatandaşların tepkisine neden oldu.
    • İHA
    • 12.10.2020 - 15:44
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 15:44
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    Tarabya sahiline atılan idrar şişeleri

    İstanbul’un denizle buluştuğu hemen hemen her noktası olta balıkçıları ile dolup taşıyor.

    En güzel yerlerden biri olan Tarabya sahilinde ise poşetler dolusu çöpün yanı sıra yerlerdeki maske, eldiven ve bankların üzerine bırakılan atıklar dikkat çekiyor.

    Çevredeki kirliliğin nedeninin balık tutan kişiler olduğu belirtilirken bu şahıslar idrarlarını yaptıkları pet şişeleri de sahil kenarına atıyor.

    Tarabya sahiline atılan idrar şişeleri ViDEO

    Tarabya sahili

    "SAHİLLERİMİZİ KİRLETMEYİN"

    Tüketilen yiyeceklerin sahilde bırakılmaması gerektiğini belirten bir vatandaş  ''Buraya sefa yapmaya gelenler çay içenler, çekirdek yiyenler, içki içenler sahilin kirlenmesine sebep olanlar. Çekirdek, su ve kola şişesi, bira şişesi başka bir kirlilik yok. Sahillerimizi kirletmeyin bu kadar geniş sahil yapıldı.” ifadelerini kullandı.

    Tarabya sahili

    "HER ŞEY VAR"

    Çevrenin temiz tutulması gerektiğini belirten Hüseyin Balcı ''Sabah çöpçü ile bir muhabbet oldu. Geçen gün karı koca çekirdek yiyor yerlere atıyorlar ‘ayıp değil mi arkanızda çöp var’ dedim ‘sen ne işe yarıyorsun sen onun için para alıyorsun’ dediler. Her şey var içki şişeleri, çekirdek poşetleri, cips poşetleri, boş çay bardakları'' şeklinde konuştu.

    Tarabya sahili

    Tarabya sahili

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