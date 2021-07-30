Tarabya’da ölü yavru yunus kıyıya vurdu

Vatandaşların ölü halde bulduğu yavru yunus balığı, sahile kıyısına vurdu. Dalgaların arasında kalan yunus cesedi bir süre sonra gözlerden kayboldu.

İstanbul'un Tarabya sahilinde yürüyüş yapan iki arkadaş bir yavru yunus balığının kıyıya vurduğunu fark etti.

İkili, yunusu denizden çıkarmak için uğraştı ancak başarılı olamadı.

Yunusun ölü olduğunu ve iç organlarının dışarıya çıktığını gören iki arkadaş, yetkilileri arayarak yardım istedi.

“DOĞAYA SAHİP ÇIKACAĞIMIZA ZARAR VERİYORUZ”

Ölü yunus balığını fark eden Ümit Koç, “Denizde yüzüyorduk. Denizden çıktık ve buraya geldik. Buraya geldiğimizde bir balık gördük. Gelip geçenler ona bakıyordu ama kimsenin umurunda değildi. Yetkili birinin aranması gerekiyordu ben de aradım. Yetkililer ne zaman gelir bilinmez ama 10-15 dakikayı bulur diye düşünüyorum. Hoş bir görüntü değil. Doğaya sahip çıkacağımıza zarar veriyoruz. Büyük ihtimalle gemilere çarpmıştır ya da onu avcılar öldürmüştür. Yavruydu, bağırsakları dışarı çıkmıştı ve gözünde yara vardı” dedi.

İki arkadaş, yetkililerin olay yerine gelmesini beklerken dakikalar ilerledikçe, dalgaların da etkisiyle yunusun cesedi denizin ortasına doğru sürüklendi.





