Kafeteryada arkadaşlarıyla oturan genç bir kızın sandalyede asılı çantasını çalan cerrahi maskeli bir hırsızın o anları kameraya yansıdı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki Tarihi Narmanlı Han’daki kafeteryaya gelen genç bir kız, arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı.

O esnada kızın yan tarafındaki masada oturan cerrahi maske takan bir şahıs, arkadaşıyla konuşuyormuş gibi yaparak genç kızın çantasını yere düşürdü.

CEKETİNİ KULLANARAK ÇALDI

Genç kızın çantasının düştüğünü fark etmemesi üzerine bir süre daha bekleyen şahıs, sandalyesindeki ceketini eline alarak yerdeki çantayı kendisine çekmeye başladı. Daha sonra ise çantayı yerden alarak kucağına koydu.

Çantayı ceketinin arasına koyarak gizleyen şahıs arkadaşıyla birlikte olay yerinden kayıplara karıştı.

Tarihi Narmanlı Han’daki kafede çanta hırsızlığı

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Genç kız çantasını bulamaması üzerine durumu kafeterya yetkililerine bildirdi. Görevlilerin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi üzerine çantanın çalındığı görüldü. Bunun üzerine yetkililerin polis ekiplerine ihbarda bulunması üzerine çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.