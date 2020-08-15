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- Tarihi Narmanlı Han’daki kafede çanta hırsızlığı
Tarihi Narmanlı Han’daki kafede çanta hırsızlığı
- İHA
- 15.08.2020 - 11:42
Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki Tarihi Narmanlı Han’daki kafeteryaya gelen genç bir kız, arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı.
O esnada kızın yan tarafındaki masada oturan cerrahi maske takan bir şahıs, arkadaşıyla konuşuyormuş gibi yaparak genç kızın çantasını yere düşürdü.
CEKETİNİ KULLANARAK ÇALDI
Genç kızın çantasının düştüğünü fark etmemesi üzerine bir süre daha bekleyen şahıs, sandalyesindeki ceketini eline alarak yerdeki çantayı kendisine çekmeye başladı. Daha sonra ise çantayı yerden alarak kucağına koydu.
Çantayı ceketinin arasına koyarak gizleyen şahıs arkadaşıyla birlikte olay yerinden kayıplara karıştı.
Tarihi Narmanlı Han’daki kafede çanta hırsızlığı
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Genç kız çantasını bulamaması üzerine durumu kafeterya yetkililerine bildirdi. Görevlilerin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi üzerine çantanın çalındığı görüldü. Bunun üzerine yetkililerin polis ekiplerine ihbarda bulunması üzerine çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.