Kalenin içinde oturan inekler ve her yere atılmış çöpler pes dedirtirken, harabeye dönen kale drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulanan tarihi Rumeli Feneri Kalesi'nin son hali görenleri şaşırttı.

Çürümeye terk edilen kalenin duvarlarında çatlak ve çökmeler oluştu.

Ziyaretçiler ve çevredekilerin verdiği zarar da kaleyi adeta harabeye çevirdi.

HAYVANLAR MESKEN EDİNDİ

Atıl bir şekilde duran kalenin içerisinde ve dışarısında bulunan çöpler görünürken, çevresinde kötü kokular da oluşmaya başladı. Duvarları sprey boya ile boyanan kalenin içini inekler mesken edindi.

Kaleyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler gördükleri manzara karşısında üzüldüklerini söyledi.

Tarihi Rumeli Feneri Kalesi harabeye döndü ViDEO

"İLGİSİZ VE BAKIMSIZ"

Hafta sonu tatilini Sarıyer’de değerlendirmek isteyen Rezzak Karaçay, “İçeride ahır var, içeriye girdiğinizde inekler karşılıyor seni. Ayrıyeten kötü bir koku var, bizler içeride yorum yaptık az önce ’bunlar muhtarlığın inekleri mi, neden bir önlem alınmıyor’ diye. İçeride çöpler var. Bira şişeleri ve çocuk bezleri vardı. Bakım ve ilgi yok bakımsız. Çok fazla talebi var İstanbul’da gezilecek yerler deyince Rumeli Kalesi çıkıyor. Biraz hayal kırıklığı oldu” şeklinde konuştu.