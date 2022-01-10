Tarsus'ta Kasaplar Odası seçiminde 'fazla oy kullanıldı' kavgası

Mükerrer oy kullanıldığı iddiasıyla birbirini darbeden Tarsus Kasaplar Odası üyelerini, polis ekipleri ayırdı.

Mersin Tarsus Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda, Kasaplar Odası için seçim yapıldı.

Düzenlenen kongrede divan başkanlığını Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer'in yaptığı seçime, iki listeyle gidildi.

Seçim sonunda mevcut başkan Nail Uçak, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

MÜKERRER OY İDDİASI

Seçimde mevcut başkan Nail Uçak 138, rakibi Hüseyin Öztalas ise 91 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Ancak Öztalas taraftarları, sayımda mükerrer oy kullanıldığını iddia ederek itirazda bulundu.

SEÇİM KURULU HEYETİNE SALDIRDI

İtirazların seçim kuruluna yazılı yapılacağı belirtilince seçim sonunda olaylar çıktı. Bazı kişiler seçim kurulu heyetine saldırdı.

Kadın olan seçim kurulu üyesini iten kişi, diğer seçim kurulu üyelerine saldırdı. Olaya polis müdahale ederek kavganın büyümesini önledi

















