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    Tartıştığı şahısların üzerine aracını sürerken kaza yaptı

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı grubun üzerine aracını süren şahıs, park halindeki bir otomobile çarparken, sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı.
    • İHA
    • 01.06.2020 - 07:12
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    Tartıştığı şahısların üzerine aracını sürerken kaza yaptı

    Gölcük ilçesi Donanma Mahallesi İstiklal Caddesi’nde, Onur K. idaresindeki 41 TU 219 plakalı otomobille seyir halindeyken, caddede bulunan bir grupla arasında tartışma çıktı.

    TARTIŞTIĞI KİŞİLERİN ÜZERİNE SÜRMEK İSTEDİ, KAZA YAPTI

    Çıkan tartışma sonrası alkollü olduğu iddia edilen Onur K. aracını tartıştığı şahısların üzerine sürmeye çalıştı. Panikle direksiyon hakimiyetini kaybeden Onur K., park halinde bulunan 41 AEB 510 plakalı otomobile çarptı.

    Tartıştığı şahısların üzerine aracını sürerken kaza yaptı

    SÜRÜCÜ VE YANINDAKİ YARALANDI

    Çarpmanın etkisi ile yan yatan otomobilde bulunan Onur K. ve Muhammet Ali U. yaralandı.

    Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından otomobilden çıkartılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Gölcük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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