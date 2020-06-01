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Tartıştığı şahısların üzerine aracını sürerken kaza yaptı

Tartıştığı şahısların üzerine aracını sürerken kaza yaptı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı grubun üzerine aracını süren şahıs, park halindeki bir otomobile çarparken, sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı.