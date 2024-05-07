Tatil için Antalya'ya gelen gurbetçi boğularak hayatını kaybetti

İHA
Almanya'nın Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde bulunan Hamitbey Plajı'nda yalnız başına denize giren Tahir Uyar'ın (59) hareketsiz şekilde durduğunu fark eden otel çalışanları hemen plaja inerek Uyar'ı denizden çıkardı.
Durumun bildirilmesiyle kısa sürede bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Uyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Uyar'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Tahir Uyar'ın Almanya'da yaşadığı ve Antalya'ya tatile geldiği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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