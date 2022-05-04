Tatil için Antalya'ya gelen Norveçli, boğularak öldü

Tatil için Antalya'ya gelen Norveçli, boğularak öldü

Norveç'ten yola çıkarak tatil için geldiği Oba Sahili'nde denize giren 28 yaşındaki genç boğularak can verdi.

Tatil yapmak üzere, Norveç'ten Türkiye'nin turizm kenti Antalya'ya gelen 28 yaşındaki Tuva Willassen, Oba Sahili'nde denize girdi.

Epilepsi rahatsızlığı olduğu belirlenen Willassen bir süre sonra denizde boğuldu.

İHA'nın aktarımına göre, gencin cansız bedeni kısa süre ardından sahile vurdu.

Bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edilen durum, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar edildi.

Teşhise gelen yakınları sinir krizi geçirdi

Bölgeye gelen polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri, gereken işlemleri başlattı.

Can veren turisti teşhis için olay yerine çağrılan yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü.

Ceset otopsi için Adli Tıp Morgu'na gönderildi

Willassen’in cansız bedeni olay yeri incelemelerinin ardından belediye morguna kaldırıldı.

Buradaki işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.