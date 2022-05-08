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    Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor

    Ramazan Bayramı tatilini uzatarak yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlar, 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.
    • 08.05.2022 - 18:51
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 18:56
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    Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor

    Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından "kilit kavşak" Kırıkkale'de, tatilcilerin dönüşü sebebiyle zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor.

    Ramazan Bayramı tatilini uzatan vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğuna neden oldu.

    Ekipler teyakkuzda

    Özellikle Ankara-Samsun D-200 karayolundaki bazı bölgelerde yaşanan yoğunluk sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken ekipler, ulaşımın aksamaması için maddi hasarlı kazalara anında müdahale ediyor.

    Trafik ekipleri, bölgedeki bazı noktalarda emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

    Trafiğin devam etmesi bekleniyor

    Kara yolundaki araç trafiği ise dron ile havadan görüntülendi.

    Öğlen saatlerinde başlayan trafik, akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

    Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor VİDEO

    Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor #1

    Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor #2

    Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor #3

    Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor #4

    Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor #5

    Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor #6


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