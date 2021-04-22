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- Tatvan'da tırla kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Tatvan'da tırla kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Sebze ve meyve yüklü tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, 1 kişi de hayatını kaybetti.
- DHA
- 22.04.2021 - 12:57
- Güncelleme : 22.04.2021 - 13:01
Sabah saatlerinde Bitlis'in Tatvan ilçesi Esentepe Mahallesi Bitlis- Ahlat yol kavşağında Halil Başkara (60) yönetimindeki 65 AAR 190 plakalı sebze- meyve yüklü tır ile Berces Göv yönetimindeki 65 AR 766 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada, tır şoförü Başkara hayatını kaybetti, yanındaki Uğur Koç ile kamyonet sürücüsü Berces Göv yaralandı.
ARACA SIKIŞTI
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen AFAD, UMKE ve Tatvan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları araçlardan çıkartıldı.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, Tatvan ve Bitlis Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kaza sonrası yol kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, araçların vinçlerle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.