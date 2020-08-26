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    Tavas'ta sahte döviz ile dolandırıcılık yapan kişi yakalandı

    Sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği kişilere, 100 bin TL değerinde olduğunu ileri sürdüğü sahte Avustralya dolarlarını satan Adem A., tutuklandı.
    • DHA
    • 26.08.2020 - 17:17
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    Tavas'ta sahte döviz ile dolandırıcılık yapan kişi yakalandı

     

    Tavas Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede yaşanan sahte döviz ile dolandırıcılık olaylarının ardından çalışma başlattı.

    DOLANDIRICI YAKALANDI

    Harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli Adem A.'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı.

    Adem A.'nın, sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçtiği kişileri, elinde bulunan 100 bin TL değerinde olduğunu söylediği sahte Avustralya dolarını 50 bin TL karşılığında satacağını söyleyerek dolandırdığı belirtildi. Şüphelinin bu yöntemle 2 kişiyi dolandırdığı da ortaya çıktı.

    TUTUKLANDI

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

    Tavas ta sahte döviz ile dolandırıcılık yapan kişi yakalandı #1

     

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