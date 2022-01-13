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    Tefecilere 28 ilde 'kene' operasyonu

    Emniyet ekiplerince ,tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda 133 kişi gözaltına alınırken 27 kişi ifade vermek için emniyete bekleniyor.
    • DHA
    • 13.01.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 10:28
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    Tefecilere 28 ilde 'kene' operasyonu

    Emniyet güçlerinin kaçakçılara yönelik çalışmaları sürüyor.

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekipleri, vatandaşları borçlandırıp baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan "fırsatçılara" yönelik 6 ay süren planlı çalışmayı tamamladı.

    28 İLDE KENE OPERASYONU

    Sabah erken saatlerde Ankara, Adana ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 28 ilde eş zamanlı "Kene" adı verilen operasyon başlatıldı.

    133 GÖZALTI

    KOM birimleri, Cumhuriyet savcılıkları tarafından gözaltı kararı verilen 133 şüphelinin yakalanması amacıyla harekete geçti, 27 kişi ifade vermek üzere emniyete davet edildi.

    Tefecilere 28 ilde kene operasyonu #1

    BORÇLARINI ÖDEMEYENLERİN EV VE ARABALARINA EL KONULDU

    Şüphelilerin vatandaşlara verdikleri borç için senet düzenledikleri ve bu senetlerin üzerinde tahrifat yaptıkları, acil nakit ihtiyacı olan kişilere komisyon karşılığında POS cihazı kullandırdıkları, borçlarını ödeyemeyenleri ise aileleri ile tehdit ederek ev, araba ve arsalarına el koydukları belirlendi.

    2021'DE 2 OPERASYON DÜZENLENDİ

    2021'de düzenlenen "Tefecilik 1" ve "Tefecilik 2" operasyonlarında 478 şüpheli adli makamlara sevk edilmişti.

    İki operasyonda çok sayıda av tüfeği, tabanca, senet, POS cihazı, uyuşturucu ve para ele geçirilmişti.

    Tefecilere 28 ilde kene operasyonu #2

    Tefecilere 28 ilde kene operasyonu #3

    Tefecilere 28 ilde kene operasyonu #4


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