Tehlike arz eden köpekleri başıboş bırakanlar para cezası

2020'den bugüne kadar tehlikeli köpek ırklarını kalabalığın olduğu yerlerde maskesiz gezdiren şahıslara adli işlem başlatıldı, 401 hayvan ise barınaklara gönderildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 2020'de çevre, doğa ve hayvanlara yönelik işlenen suçların engellenmesi, bu suçları işleyenlerin yakalanması amacıyla emniyet ve jandarma bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimleri, 2 bin 500 personel ve 205 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu birimlerin, çevre ve hayvanlara yönelik işlenen suçlarla daha etkin mücadele edebilmesi amacıyla Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulaması da hayata geçirildi.

30 BİN 82 İHBAR GELDİ

HAYDİ mobil uygulamasıyla hayvanların korunmasına yönelik bildirimlerin yanı sıra tehlike arz eden hayvan türlerine yönelik ihbarlar kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. 177 bin 700 kişi tarafından cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden 30 bin 82 ihbar yapıldı.

2 BİN 577 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ülke genelinde jandarma ve emniyete bağlı HAYDİ timlerince Türk Ceza Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu kapsamındaki 2 bin 602 olaya müdahale edildi, 2 bin 577 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

1740 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Türk Ceza Kanunu'nun "Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır." hükmü gereğince, hayvanları tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakan 1740 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

AĞIZLIKSIZ GEZDİREN 1964 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI

Bunun yanı sıra tehlikeli köpek ırklarını çocukların oyun alanlarında ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ağızlıksız ve maskesiz gezdiren 1964 kişiye idari para cezası uygulandı.

401 HAYVAN BARINAKLARA TESLİM EDİLDİ

Ayrıca Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları besleyen 384 kişiye idari para cezası verildi, 401 tehlike arz eden hayvan barınaklara teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca tehlike arz eden köpek türleri Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Bransilerio, American Staffordshire Terrier ve American Bully olarak belirlenmişti.

Bu köpek türlerine sahip kişilere, hayvanlarını kısırlaştırıp kayıt altına aldırmaları için 14 Ocak 2022'ye kadar süre verilmişti.