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    Tek nefeste 81 ili sayan öğretmen

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan Barış Gökdemir, 81 ilin adını tek nefeste söylemesiyle sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 11:40
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    Tek nefeste 81 ili sayan öğretmen

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan Barış Gökdemir, sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla kısa sürede ülke çapında bir üne kavuştu.

    BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN AĞIRLANDI

    Reklam filmlerinde boy gösteren Gökdemir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın tarafından ağırlandı.

    TEK NEFESTE 81 İLİ SAYIYOR

    Büyükakın, "Montaj yok" başlığıyla paylaştığı videoda, 81 ilin adını 25 saniyede tek nefesle söyleyen Gökdemir'i tebrik etti.

    Tek nefeste 81 ili sayan öğretmen #1

    Tek nefeste 81 ili sayan öğretmen #2


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