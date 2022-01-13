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Tek nefeste 81 ili sayan öğretmen
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan Barış Gökdemir, 81 ilin adını tek nefeste söylemesiyle sosyal medyada gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 13.01.2022 - 11:21
- Güncelleme : 13.01.2022 - 11:40
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan Barış Gökdemir, sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla kısa sürede ülke çapında bir üne kavuştu.
BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN AĞIRLANDI
Reklam filmlerinde boy gösteren Gökdemir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın tarafından ağırlandı.
TEK NEFESTE 81 İLİ SAYIYOR
Büyükakın, "Montaj yok" başlığıyla paylaştığı videoda, 81 ilin adını 25 saniyede tek nefesle söyleyen Gökdemir'i tebrik etti.