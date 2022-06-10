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- Tekirdağ ve İstanbul'da 6 şahıs, uyuşturucu operasyonunda yakalandı
Tekirdağ ve İstanbul'da 6 şahıs, uyuşturucu operasyonunda yakalandı
- 10.06.2022 - 12:32
Güvenlik güçlerinin yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde operasyon düzenledi.
Ekiplerin şüphe üzerine durdurdukları bir araçta, 55 kutu içinde 3 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirdi.
11 adrese baskın düzenlendi
Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, Tekirdağ ve İstanbul'da belirlenen 11 adrese baskın yaptı. Aramalarda 771 sentetik ecza hap, farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler, 2 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, 82 mermi, 2 para sayma makinesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 172 bin 200 TL ve 100 dolar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre her iki operasyonda yakalanan 6 şüphelinin sorgusu sürüyor.