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Tekirdağ ve İstanbul'da 6 şahıs, uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Tekirdağ ve İstanbul'da 6 şahıs, uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Polis ekplerinin Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 172 bin 200 TL ile 100 dolar ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.