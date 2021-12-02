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Tekirdağ'da 1 milyon liralık dükkanı sahte vekaletname ile satmak isterken yakalandı

Tekirdağ'da 1 milyon liralık dükkanı sahte vekaletname ile satmak isterken yakalandı

Tekirdağ'da sahte kimlik ve düzenlenen vekaletname ile yaklaşık 1 milyon lira değerindeki gayrimenkulü satmak isteyen S.C., tapu müdürlüğü personelinin dikkati sayesinde polis tarafından yakalandı.