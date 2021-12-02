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    Tekirdağ'da 1 milyon liralık dükkanı sahte vekaletname ile satmak isterken yakalandı

    Tekirdağ'da sahte kimlik ve düzenlenen vekaletname ile yaklaşık 1 milyon lira değerindeki gayrimenkulü satmak isteyen S.C., tapu müdürlüğü personelinin dikkati sayesinde polis tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 02.12.2021 - 19:11
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    Tekirdağ'da 1 milyon liralık dükkanı sahte vekaletname ile satmak isterken yakalandı

    Edirne Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Çerkezköy Tapu Müdürlüğü'ne E.Ö.'ye 1 ait dükkanın satışı için S.C., tarafından başvuru yapıldı.

    Başvurulu inceleyen müdürlük memurları, verilen vekaletnamedeki kişi ile müdürlük kayıtlarında bulunan fotoğraf, imza ve yazı örneklerinden şüphelendi.

    VEKALET VERİLMEDİĞİ ÖĞRENİLİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

    Telefonla taşınmazın sahibi E.Ö.'ye ulaşan memurlar, dükkanın satışı için vekalet verip vermediğini sordu.

    E.Ö.'nün hiç kimseye vekalet vermediğini ve konudan bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine durum emniyete bildirildi.

    SAHTE KİMLİK VE VEKALETNAMEYLE YAKALANDILAR

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için S.C. ile E.Ö., tapu müdürlüğüne davet edilmesini istedi ve polis ekipleri de önlem aldı.

    Gayrimenkulü sahte kimlik ve düzenlenen vekaletname kullanarak satmaya çalışan S.C., geldiği tapuda yakalayarak gözaltına alındı.

    Şüpheli S.C. ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Tekirdağ da 1 milyon liralık dükkanı sahte vekaletname ile satmak isterken yakalandı #1

    Tekirdağ da 1 milyon liralık dükkanı sahte vekaletname ile satmak isterken yakalandı #2

    Tekirdağ da 1 milyon liralık dükkanı sahte vekaletname ile satmak isterken yakalandı #3

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