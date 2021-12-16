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- Tekirdağ'da 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'da 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi.
- İHA
- 16.12.2021 - 03:11
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak/sahte alkollü içki satışının/imalatının deşifre edilmesi ve yılbaşı öncesinde sahte alkol kullanıma bağlı yaşanacak muhtemel olayların önlenmesi adına Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.
1 TON 270 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 59 şişe sahte alkollü içki, 1 ton 270 litre sahte alkollü içki, 2 adet içki yapımında kullanılan imbik ve kazan ele geçirilerek, 1 adet sahte içki imalathanesi deşifre edildi.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.