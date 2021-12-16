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    Tekirdağ'da 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 03:11
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    Tekirdağ'da 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak/sahte alkollü içki satışının/imalatının deşifre edilmesi ve yılbaşı öncesinde sahte alkol kullanıma bağlı yaşanacak muhtemel olayların önlenmesi adına Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.

    1 TON 270 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 59 şişe sahte alkollü içki, 1 ton 270 litre sahte alkollü içki, 2 adet içki yapımında kullanılan imbik ve kazan ele geçirilerek, 1 adet sahte içki imalathanesi deşifre edildi.

    3 KİŞİ GÖZALTINDA

    Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

    Tekirdağ da 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi #1

    Tekirdağ da 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi #2

    Tekirdağ da 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi #3

    Tekirdağ da 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi #4

    Tekirdağ da 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi #5

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