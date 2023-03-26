Tekirdağ'da 10 gündür haber alınmayan yaşlı çift korkunç halde bulundu Tekirdağ Çorlu'da kendilerinden 10 gündür haber alınamayan 72 yaşındaki Cevriye Berberoğlu evinde ölü, eşi 80 yaşındaki Selim Berberoğlu ise baygın bulundu.

DHA

Tekirdağ'da Berberoğlu çiftinden 10 gündür haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Karakaş Caddesi üzerinde çiftin yaşadığı daireye gelen polis ekipleri çilingir yardımı ile eve girdi.

Biri ölü biri baygın

72 yaşındaki Cevriye Berberoğlu bir odada ölü, eşi 80 yaşındaki Selim Berberoğlu da diğer odada baygın olarak bulundu.

Selim Berberoğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Cevriye Berberoğlu'nun cansız bedeni de savcının yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.