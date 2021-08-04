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- Tekirdağ’da 115 kişi düğün yemeğinden zehirlendi
Tekirdağ’da 115 kişi düğün yemeğinden zehirlendi
Düğün yemeğinden zehirlenen 115 kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri ile hastanelere başvurdu. Gerekli tedavilerin ardından sağlık durumları iyiye giden vatandaşlar taburcu edildi.
- İHA
- 04.08.2021 - 17:49
- Güncelleme : 04.08.2021 - 17:56
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen bir düğüne katılan 350 kişiden 115’i mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurdu.
Düğün yemeğinden zehirlendiği belirlenen 115 kişi tedavi altına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık durumları iyiye giden 115 kişi hastaneden taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.