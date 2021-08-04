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    Tekirdağ’da 115 kişi düğün yemeğinden zehirlendi

    Düğün yemeğinden zehirlenen 115 kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri ile hastanelere başvurdu. Gerekli tedavilerin ardından sağlık durumları iyiye giden vatandaşlar taburcu edildi.
    • İHA
    • 04.08.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 17:56
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    Tekirdağ’da 115 kişi düğün yemeğinden zehirlendi

    Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen bir düğüne katılan 350 kişiden 115’i mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurdu.

    Düğün yemeğinden zehirlendiği belirlenen 115 kişi tedavi altına alındı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Sağlık durumları iyiye giden 115 kişi hastaneden taburcu edildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tekirdağ’da 115 kişi düğün yemeğinden zehirlendi #1

    Tekirdağ’da 115 kişi düğün yemeğinden zehirlendi #2

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