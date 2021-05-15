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    Tekirdağ'da 120 fişek eroin yakalandı

    Polis ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 120 fişek eroin çıktı.
    • İHA
    • 15.05.2021 - 12:18
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    Tekirdağ'da 120 fişek eroin yakalandı

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince ilçeye bağlı Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

    POLİSİN ŞÜPHESİ UYUŞTURUCUYU YAKALATTI

    Çalışmalar kapsamında tespit edilen 1 şahsın üzerinde yapılan aramada, 120 fişek eroin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 400 TL para ele geçirildi.

    Konu ile ilgili olarak yakalanan S.S. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

    Tekirdağ da 120 fişek eroin yakalandı #1

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