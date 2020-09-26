Tekirdağ'da 13 yaşındaki Hamza, bulduğu 42 bin lirayı polise teslim etti

Tekirdağ'da 13 yaşındaki Hamza, bulduğu 42 bin lirayı polise teslim etti

Yol kenarında para dolu çanta fark eden Hamza Çakmak, çantayı Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Çantanın sahibi, davranışı için ödül para vermek istedi; ancak Hamza teklifi kabul etmedi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Hamza Çakmak, örnek bir harekete imza attı.

Evlerinden ekmek almak için çıkan Hamza, Camikebir Mahallesi'nde yürürken yol kenarında bir çanta gördü. İçinde para olduğunu fark eden Çakmak, Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, durumu anlatıp çantayı teslim etti.

42 BİN LİRAYI TESLİM ALDI

Polis, yaptığı incelemede çantanın Metin İbişhükçü'ye ait olduğunu belirledi. Emniyete gelerek içinde 42 bin lira parası bulunan çantayı teslim alan İbişhükçü, Hamza Çakmak'a teşekkür etti.

"ÖDÜL PARA VERMEK İSTEDİĞİMDE AĞLADI"

Yaptırdığı inşaata sabah malzemeler geldiğini, kendisinin de inşaatta çalışanlara taksici aracılığıyla kahvaltı söylediğini belirten İbişhükçe, "Taksici arkadaşa getirdiği kahvaltı ve taksi ücretini ödemek için el çantamı taksinin üstüne koyunca unutmuşum. Çanta giden taksinin üzerinde yolda düşmüş ve çocuk bulup, karakola götürmüş.

Emniyetten arayıp, bir şeyimin kayıp olup olmadığını sordular. O zaman çantam aklıma geldi. Şimdi çantamı teslim aldım, kardeşime çok teşekkür ederim. Kendisine ödül olarak para vermek istesem de ağlayarak almadı ve annesinin kızacağını söyleyerek geri çevirdi." dedi.