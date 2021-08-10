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    Tekirdağ’da 13 yaşındaki sürücü kaza yaptı

    Ehliyetsiz bir şekilde araba kullanan 13 yaşındaki çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, takla atarak boş bir araziye devrildi.
    • İHA
    • 10.08.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 15:20
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    Tekirdağ’da 13 yaşındaki sürücü kaza yaptı

    34 ECN 05 plakalı otomobil sürücüsü G.P.D. (13), Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Yeni Sanayi ile Karaağaç Mahallesi arasındaki yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Yoldan çıkan otomobil takla atarak, yol kenarındaki arazide durdu.

    HAFİF YARALANDI

    Kazada ehliyetsiz sürücü G.P.D. hafif şekilde yaralandı.

    Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Tekirdağ’da 13 yaşındaki sürücü kaza yaptı #1

    Tekirdağ’da 13 yaşındaki sürücü kaza yaptı #2

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