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    Tekirdağ'da 14 suçtan aranan şüpheli jandarmaya yakalandı

    Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde 14 ayrı suçtan aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
    • İHA
    • 26.03.2022 - 19:37
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    Tekirdağ'da 14 suçtan aranan şüpheli jandarmaya yakalandı

    Tekirdağ'da Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Velimeşe Mahallesi'nde yapılan operasyonla 14 suçtan aranan S.T. isimli şahıs yakalandı.

    Zanlı sevk edildiği Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadesinin ardından tutuklanarak Tekirdağ Kapalı cezaevine sevk edildi.

    SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

    S.T isimli şahısın tehdit, hakaret, yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, göçmen kaçakçılığı gibi 14 ayrı suçtan arandığı kaydedildi.

    Tekirdağ da 14 suçtan aranan şüpheli jandarmaya yakalandı #1

    Tekirdağ da 14 suçtan aranan şüpheli jandarmaya yakalandı #2


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