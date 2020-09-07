Tekirdağ'da 15 milyon lirayı zimmetine geçiren bankacı yakalandı

Hesap uzmanı olarak çalıştığı bankada müşterilerinin imzalarını taklit ederek 15 milyon lira vurgun yapan ve 7 yıldır aranan Sonay F., tutuklandı.

Tekirdağ ve Kırklareli'de bankanın kredi sorumlusu olarak çalışan hesap uzmanı Sonay F. (41), iddiaya göre 2013 yılında daha önce bankadan kredi çeken arkadaşlarına ait bilgilerle yaklaşık 15 milyon lira kredi çekip, zimmetine geçirdi.

Çektiği kredileri borsaya yatırdığı belirtilen Sonay F., ilerleyen dönemlerde kredileri ödeyemeyecek duruma gelerek, kayıplara karıştı.

VURGUN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Sonay F.'nin kredileri çektiği şubelerden de taksitler ödenmeyince müşteriler arandı. Müşterilerin, kredi almadıklarını söylemesi üzerine hesapları incelemeye alan banka müfettişleri, dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı.

Hesaplardaki detaylı incelemede, ortadan kaybolan bankacının 15 milyon liraya yakın kredi vurgunu gerçekleştirdiği belirlendi.

YAKALANDI

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na, Sonay F.'nin Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'ndeki adreste saklandığı yönünde bilgi geldi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptığı çalışmada Sonay F.'nin gizlendiği evi tespit etti. Fiziki takibe alınan Sonay F. evine girmek üzereyken, gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmada yapılan incelemede Sonay F.'nin, 7 ayrı 'dolandırıcılık' suçundan aranması olduğu belirlendi. Soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen Sonay F., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.