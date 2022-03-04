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    Tekirdağ’da 15 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı

    Üst geçidi kullanmayarak, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 04.03.2022 - 17:09
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    Tekirdağ’da 15 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı

    Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Veliköy OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Medine Şimşek (15), Çerkezköy-Çorlu yolunun Kızılpınar Mahallesi yakınlarındaki kavşakta yolun karşısına geçmek istedi.

    Sürücülere yeşil ışık yanarken yanındaki arkadaşıyla üst geçidi kullanmayan Medine’ye, saat 08.00 sıralarında 66 LD 388 plakalı otomobil, çarptı.

    FECİ KAZA KAMERADA

    Yola savrulan Medine, ağır yaralandı.

    Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

    Görüntülerde, arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Medine için bir minibüsün durduğu ancak otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

    Tekirdağ'da üst geçidi kullanmayan lise öğrencisine araba çarptı VİDEO

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    İlk müdahaleyi çevredekilerin yaptığı Medine, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Medine Şimşek, buradan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

    Jandarmanın gözaltına aldığı otomobil sürücüsü E.D. ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Tekirdağ’da 15 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı #1

    Tekirdağ’da 15 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı #2


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