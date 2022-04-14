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    Tekirdağ’da 15 yıllık husumetlisini, 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü

    25 bıçak darbesi ile öldürülmüş olarak evde bulunan Aydın Akar’ın, 15 yıl önceki husumet nedeniyle A.D. isimli şahıs tarafından öldürüldüğü belirlendi.
    • 14.04.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 17:40
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    Tekirdağ’da 15 yıllık husumetlisini, 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü

    Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi’nde yalnız yaşayan Aydın Akar'dan (56) haber alamayan yakınları, telefonlarında cevap vermemesi üzerine evi kontrol etti.

    Yakınları, Akar’ı çok sayıda bıçak darbesi almış vaziyette bulunca, durumu ekiplere haber verdi.

    İHA’nın haberine göre, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yapılan incelemede, boğazına ve vücudunun çeşitli yerlerine 25 bıçak darbesi alan Akar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Deliller incelendi, fail bulundu

    Savcılık incelemesinin ardından, Akar’ın cansız bedeni Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, olay yerindeki delillerden yola çıkarak failin peşine düştü.

    Çalışmaların sonucunda, failin A.D. olduğu ve B.S.’nin de kendisine yardım ettiği belirlendi.

    Tekirdağ’da 15 yıllık husumetlisini, 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü #1

    Cinayetin nedeni 15 yıl önceki husumet

    A.D. ve B.S. yakalanarak sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Olayın, ikili arasında yaşanan 15 yıl önceki bir husumetten dolayı meydana geldiği öğrenildi.

    Uyuşturucu kullanma, yaralama ve hakaret suçlarından kaydı olduğu belirlenen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Tekirdağ’da 15 yıllık husumetlisini, 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü #2


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