Tekirdağ'da 165 şişe sahte içki ele geçirildi: 4 gözaltı

Jandarma ekiplerinin 2 araçta yaptığı aramada 165 şişe sahte olduğu tespit edilen viski ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde İl Jandarma Komutalığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte içki satışı yapıldığını belirledi.

Ekipler yaptıkları çalışma sonunda sahte içki satan şüphelilerin E.G., F.K., C.Ç. ve M.G. olduğunu tespit etti.

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Takibe alınan şüphelilerin bulunduğu 2 araç, ekipler tarafından durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada 165 şişe sahte viski ele geçirildi. 4 şüpheli, gözaltına alındı.







