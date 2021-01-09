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    Tekirdağ'da 165 şişe sahte içki ele geçirildi: 4 gözaltı

    Jandarma ekiplerinin 2 araçta yaptığı aramada 165 şişe sahte olduğu tespit edilen viski ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 09.01.2021 - 11:57
    • Güncelleme : 09.01.2021 - 11:58
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    Tekirdağ'da 165 şişe sahte içki ele geçirildi: 4 gözaltı

     

    Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde İl Jandarma Komutalığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte içki satışı yapıldığını belirledi.

    Ekipler yaptıkları çalışma sonunda sahte içki satan şüphelilerin E.G., F.K., C.Ç. ve M.G. olduğunu tespit etti.

    4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Takibe alınan şüphelilerin bulunduğu 2 araç, ekipler tarafından durduruldu.

    Araçlarda yapılan aramada 165 şişe sahte viski ele geçirildi. 4 şüpheli, gözaltına alındı.

     


    Tekirdağ da 165 şişe sahte içki ele geçirildi: 4 gözaltı #1

    Tekirdağ da 165 şişe sahte içki ele geçirildi: 4 gözaltı #2

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