Tekirdağ’da, 195 kaçak göçmeni taşıyan tekne çalıntı çıktı

Şarköy açıklarında yakalanan ve içinden 195 kaçak göçmen çıkan balıkçı teknesinin, İstanbul’dan çalındığı ortaya çıktı.

Marmara Denizi’nde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün şüphe üzerine durdurulan balıkçı teknesinde, Yunanistan’a gitmeye çalışan farklı uyruklardan 195 kaçak göçmen yakaladı.

Göçmenler tekneyle birlikte Şarköy Limanı'na getirildi.

YİYECEK VE SU İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Aç ve susuz olan olduklarını söyleyen göçmenlerin, yiyecek ve su ihtiyaçları karşılandı.

ÖĞRENCİ YURTLARINA YERLEŞTİRİLDİLER

Limandaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından göçmenler, geceyi geçirmeleri için Şarköy'de öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

TEKNE ÇALINTI ÇIKTI

Kaçakların içinde yakalandığı 'Kibar Kaptan' adlı teknenin İstanbul'dan çalındığı ortaya çıktı. Sahiplerinin, güvenlik güçlerine teknelerinin çalındığı yönünde ihbarda bulundukları belirtildi.

İNSAN KAÇAKÇILARI, TEKNE KULLANMAYI ÖĞRETTİ

İnsan kaçakçılarının, göçmenlerden birine tekneyi kullanmayı öğretip, izleyecekleri rotayı da verdikten sonra kaçtıkları tespit edildi.

KİŞİ BAŞI 6 BİN DOLAR ÖDEDİLER

İfadelerine başvurulan göçmenler, daha iyi bir yaşam için önce Yunanistan'a, ardından da İtalya'ya gitmek istediklerini belirterek insan kaçakçılarına kişi başına 6 bin dolar para ödediklerini söyledi.

Güvenlik güçleri, tekneyi çalan ve kaçak göçmenleri Yunanistan'a götürmeye çalışan insan tacirlerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.